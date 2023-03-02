Jack Burchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Burchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Burchell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Burchell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Burchell 20 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Burchell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 24 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Burchell'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jack Burchell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Burchell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Watford U18
1 Temmuz 2021 yılında Watford U23
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
24 Ekim 2022 yılında Eastbourne
Jack Burchell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Burchell şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Watford FC (2011-2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.