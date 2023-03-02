Jack Burchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Burchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jack Burchell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jack Burchell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.