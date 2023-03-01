Jack Bycroft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Bycroft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Bycroft adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Bycroft Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Bycroft 21 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack Thomas Bycroft şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Bycroft Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Bycroft'nin Taunton Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Bycroft Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/jackbycroft
http://www.instagram.com/jackbycroft/
Jack Bycroft Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Bycroft futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Southampton U18
1 Temmuz 2019 yılında Southampton U23
12 Eylül 2020 yılında Weymouth FC
7 Ocak 2021 yılında Southampton B
4 Ocak 2022 yılında Dorchester
31 Mayıs 2022 yılında Southampton B
4 Ağustos 2022 yılında Taunton Town
31 Mayıs 2023 yılında Southampton B
Jack Bycroft Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Bycroft şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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