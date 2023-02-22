Jack Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Byrne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Byrne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Byrne 24 Nisan 1996 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Byrne Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Platinum One Group yapmaktadır. Jack Byrne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Byrne'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Byrne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jackb_8

http://www.instagram.com/jackb8/

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Jack Byrne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Byrne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jack Byrne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Byrne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Man City U21

1 Temmuz 2015 yılında SC Cambuur

30 Haziran 2016 yılında Man City U21

1 Temmuz 2016 yılında Blackburn

6 Ocak 2017 yılında Man City U23

31 Ocak 2017 yılında Wigan

29 Ağustos 2017 yılında Oldham Athletic

1 Ocak 2018 yılında Wigan

15 Ocak 2018 yılında Oldham Athletic

31 Ağustos 2018 yılında Kilmarnock FC

1 Ocak 2019 yılında Shamrock Rovers

4 Ocak 2021 yılında APOEL Nikosia

24 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Shamrock Rovers

Jack Byrne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Byrne şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jack Byrne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St Kevin's Boys Dublin (2001-2011), Manchester City FC (2011-2014)

İrlanda takımında 14 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U21 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

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