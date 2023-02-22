Jack Chambers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Chambers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Chambers kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jack Chambers ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jack Chambers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Chambers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Chambers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Chambers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Chambers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Chambers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Chambers 12 Temmuz 2000 tarihinde Banbridge şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Maurice Jack Chambers şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Chambers Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Chambers'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Chambers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Chambers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Chambers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Chambers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında West Brom U18

1 Temmuz 2018 yılında West Brom U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2020 yılında Luton U21

27 Ağustos 2021 yılında Hednesford

7 Ocak 2022 yılında Carrick Rangers

Jack Chambers kimdir

Jack Chambers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Chambers şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Linfield FC (2009-2016)

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Jack Chambers nereli

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