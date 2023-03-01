Jack Currie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Currie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Currie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Currie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Currie 16 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Currie Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jack Currie'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jack Currie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Currie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Wimbledon U18
1 Temmuz 2020 yılında AFC Wimbledon
2 Temmuz 2020 yılında Leatherhead FC
2 Ocak 2021 yılında AFC Wimbledon
16 Şubat 2021 yılında Maidstone
31 Mayıs 2021 yılında AFC Wimbledon
30 Temmuz 2021 yılında Eastbourne
31 Mayıs 2022 yılında AFC Wimbledon
Jack Currie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Currie şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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