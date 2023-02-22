Jack Henderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Henderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Henderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Henderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Henderson 17 Haziran 2000 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jack Henderson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Henderson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Jack Henderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 14 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Henderson'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Henderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Henderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Henderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Henderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Glentoran U20

1 Temmuz 2018 yılında Glentoran

1 Temmuz 2019 yılında Crusaders

14 Ağustos 2021 yılında Ballymena

Jack Henderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Henderson şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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