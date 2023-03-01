Jack Holland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Holland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Holland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Holland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Holland 1 Mart 1992 tarihinde Bromley şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Holland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Holland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Holland'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Holland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Holland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Holland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Holland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Palace U18

1 Temmuz 2010 yılında Palace U21

25 Mart 2011 yılında Eastbourne

31 Mayıs 2011 yılında Palace U21

21 Ekim 2011 yılında Farnborough

7 Ocak 2012 yılında Palace U21

14 Aralık 2012 yılında Bromley

28 Nisan 2013 yılında Palace U21

12 Ağustos 2013 yılında Bromley

5 Temmuz 2021 yılında Dulwich Hamlet

Jack Holland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Holland şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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