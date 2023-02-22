Jack Keaney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Keaney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Keaney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Keaney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Keaney 18 Ocak 1999 tarihinde Donegal şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Keaney Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Keaney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 8 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jack Keaney'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Keaney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Keaney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Keaney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Keaney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sligo Rovers

8 Temmuz 2019 yılında UCD

Jack Keaney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Keaney şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jack Keaney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U18 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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