Jack Malone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Malone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Malone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Malone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Malone 5 Nisan 2000 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Malone Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Malone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Malone'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Malone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Malone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jack Malone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Malone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mayıs 2019 yılında Derry City

25 Temmuz 2022 yılında Glenavon

Jack Malone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Malone şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Derry City (-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.