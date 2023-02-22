Jack Mcintyre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Mcintyre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Mcintyre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Mcintyre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Mcintyre 18 Ekim 2002 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. İngiltere,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Jack Cameron McIntyre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Mcintyre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Mcintyre'nin Larne FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Mcintyre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jackmcintyre_01/

Jack Mcintyre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Mcintyre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Mcintyre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Mcintyre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Everton Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Everton U18

26 Ağustos 2021 yılında Sunderland U23

1 Temmuz 2022 yılında Larne FC

Jack Mcintyre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Mcintyre şuan Larne FC takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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