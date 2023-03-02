Jack Mcloughlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Mcloughlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Mcloughlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Mcloughlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Mcloughlin 1 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Mcloughlin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Mcloughlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Mcloughlin'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jack Mcloughlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Mcloughlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında CCM Academy
1 Temmuz 2021 yılında Northbridge FC
6 Aralık 2021 yılında Macarthur
25 Kasım 2022 yılında Hampton & Rich.
Jack Mcloughlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Mcloughlin şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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