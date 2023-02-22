Jack Moylan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Moylan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Moylan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Moylan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Moylan 1 Eylül 2001 tarihinde Killbarrick, North Dublin şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Moylan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Moylan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Moylan'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Moylan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Moylan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Moylan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Moylan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Bohemians

1 Temmuz 2021 yılında Wexford FC

30 Kasım 2021 yılında Bohemians

1 Ocak 2022 yılında Shelbourne

Jack Moylan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Moylan şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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