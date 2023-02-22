Jack Omahony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Omahony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Omahony kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jack Omahony ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jack Omahony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Omahony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Omahony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Omahony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Omahony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Omahony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Omahony 26 Ocak 2000 tarihinde Randalstown şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Omahony Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Jack Omahony, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Omahony'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Omahony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Omahony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Omahony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Omahony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Glenavon U20

1 Temmuz 2018 yılında HW Welders

1 Mayıs 2019 yılında Glenavon U20

1 Temmuz 2019 yılında Glenavon

1 Temmuz 2022 yılında Coleraine

Jack Omahony kimdir

Jack Omahony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Omahony şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Glenavon FC

Jack Omahony Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jack Omahony nereli

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