Jack Oreilly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Oreilly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Oreilly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Oreilly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Oreilly 20 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Oreilly Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Oreilly'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Oreilly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Oreilly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Oreilly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Oreilly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Bohemians

Jack Oreilly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Oreilly şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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