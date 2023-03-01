Jack Pearson Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Pearson Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Pearson Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Pearson Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Pearson Brown 8 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Pearson Brown Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ignite Soccer Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına - tarihinde katılmıştır. Jack Pearson Brown'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jack Pearson Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Pearson Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Pearson Brown şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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