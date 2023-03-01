Jack Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Robinson 21 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Robinson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Robinson'nin Carlisle United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Boro U18
1 Temmuz 2019 yılında Boro U21
28 Ağustos 2021 yılında Yeovil Town
31 Mayıs 2022 yılında Boro U21
3 Ocak 2023 yılında Carlisle United
31 Mayıs 2023 yılında Boro U21
Jack Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Robinson şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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