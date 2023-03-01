Jack Seddon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Seddon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Seddon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Seddon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Seddon 8 Aralık 2002 tarihinde Christchurch şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Seddon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Seddon'nin Weymouth FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Seddon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Seddon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Bournemouth U18
1 Temmuz 2021 yılında Bournemouth U21
8 Temmuz 2022 yılında Weymouth FC
Jack Seddon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Seddon şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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