Jack Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Smith 15 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack Justin Smith şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Smith Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Smith'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jack Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Stevenage
11 Ocak 2020 yılında Braintree
11 Mart 2020 yılında Stevenage
18 Şubat 2022 yılında Kettering
31 Mayıs 2022 yılında Stevenage
22 Eylül 2022 yılında Dartford
Jack Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Smith şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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