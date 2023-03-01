Jack Stobbs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Stobbs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Stobbs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Stobbs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Stobbs 27 Şubat 1997 tarihinde Leeds şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack Thomas Stobbs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Stobbs Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pan Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Stobbs'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Stobbs Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jack_stobbs/

Jack Stobbs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Stobbs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Stobbs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Stobbs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sheff Wed U21

17 Ağustos 2017 yılında Port Vale

2 Ocak 2018 yılında Sheff Wed U21

1 Temmuz 2018 yılında Sheff Wed

20 Ağustos 2019 yılında Livingston FC

31 Ocak 2020 yılında Sheff Wed

15 Ekim 2020 yılında Grantham

4 Ağustos 2021 yılında Oldham Athletic

Jack Stobbs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Stobbs şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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