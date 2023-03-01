Jack Stretton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Stretton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Stretton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Stretton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Stretton 6 Eylül 2001 tarihinde Burton-upon-Trent şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack Kirk Stretton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Stretton Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tornado Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Stretton'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jack Stretton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_.jackstretton9/

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Jack Stretton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Stretton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Stretton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Stretton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Derby U18

1 Temmuz 2020 yılında Derby U23

8 Mart 2021 yılında Stockport

4 Nisan 2021 yılında Derby U23

1 Temmuz 2021 yılında Derby

4 Ağustos 2022 yılında Carlisle United

6 Ocak 2023 yılında Derby

7 Ocak 2023 yılında Stockport

Jack Stretton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Stretton şuan Stockport County takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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