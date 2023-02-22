Jack Supple kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Supple Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Supple adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Supple Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Supple 24 Mayıs 2004 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Supple Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Supple, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Supple'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jack Supple Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Supple futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Şubat 2022 yılında Drogheda United
Jack Supple Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Supple şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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