Jack Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Turner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Turner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Turner 7 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack Henry Turner şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Turner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KWM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Turner'nin Braintree Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Turner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/jackturner.10/
Jack Turner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Turner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Southampton U18
1 Temmuz 2021 yılında Southampton B
31 Ocak 2023 yılında Braintree
31 Mayıs 2023 yılında Southampton B
Jack Turner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Turner şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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