Jack Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Turner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Turner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Turner 17 Eylül 1992 tarihinde Ashford şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack Anthony Turner şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Turner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 11 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Turner'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Turner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/Jackturner20
Jack Turner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Turner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2007 yılında Wimbledon U18
1 Temmuz 2009 yılında AFC Wimbledon
1 Temmuz 2012 yılında Staines Town FC
1 Temmuz 2017 yılında Slough
1 Temmuz 2021 yılında Cray Wanderers FC
11 Aralık 2021 yılında Farnborough
Jack Turner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Turner şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.