Jack Westbrook kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Westbrook Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Westbrook adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Westbrook Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Westbrook {dogum-tarihi} tarihinde Milton Keynes şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Westbrook Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Westbrook, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Westbrook'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jack Westbrook Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Westbrook futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Banbury
1 Temmuz 2015 yılında Redditch Utd.
1 Ekim 2015 yılında Banbury
27 Kasım 2017 yılında Rushden & Diam.
1 Temmuz 2019 yılında Banbury
7 Ekim 2021 yılında Hemel
Jack Westbrook Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Westbrook şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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