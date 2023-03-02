Jack Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Wood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Wood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Wood 16 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Wood Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Wood'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jack Wood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Wood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Kings Langley
28 Ocak 2022 yılında Southend United
25 Kasım 2022 yılında Tonbridge
26 Şubat 2023 yılında Southend United
Jack Wood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Wood şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.