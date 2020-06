Macera ve dövüş filmi diyince akla gelen ilk isim olan usta oyuncu JACKİE CHAN, son günlerde internet arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Jackie Chan kimdir? Kaç yaşında?Nereli? Oynadığı filmler neler?

JACKİE CHAN KİMDİR?

Jackie Chan (ya da doğum adıyla Chan Kong Sang), 7 Mart 1954 tarihinde, Charles ve Lee Lee Chan çiftinin oğlu olarak Victoria Peak,Hong Kong'da dünyaya geldi. Ailesinin Fransız Başkonsolosluğu'nda çalışması nedeniyle hayatının ilk beş yılını konsolosluk sınırlarında geçiren Chan, Nah-Hwa İlkokulu'nda bir yıl eğitim gördükten sonra başarısızlığı nedeniyle bu okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

1960 yılında, babasının iş nedeniyle Avustralya'ya seyahat etmesi nedeniyl eChina Drama Academy adını taşıyan yatılı bir okula gönderilen Chan, bu okulda geçirdiği zaman dilimi içerisinde akrobasi ve dövüş sanatları eğitimi aldı ve okulun en başarılı öğrencileriyle beraber bir gösteri grubu olan Seven Little Fortunes'u kurdu.

İlk sinema deneyimini, henüz sekiz yaşındayken rol aldığı Big and Little Wong Tin Bar ile yaşayan Chan, bir süre aksiyon filmlerinde ufak rollerde sahne aldıktan sonra, 17 yaşındayken Bruce Lee'nin de rol aldığı Enter the Dragonadlı sinema filminde dublör olarak çalıştı. Rol aldığı ilk dönem filmlerinin gişede başarı gösterememesi üzerine, 1975 yılında, 21 yaşındayken All in the Familyadını taşıyan bir erotik/romantik komedi filminde rol aldı; bu film aynı zamanda oyuncunun içerisinde dövüş sahnesi barındırmayan ilk ve tek filmi olarak tarihte yerini aldı.

1976 yılında, Hong Kong'lu film yapımcısı Willie Chan'den aldığı bir film teklifi hayatını değiştirdi. Hand of Death adını taşıyan ve de gişede başarılı olamayan bu film, sanatçıya ileride başarılı olacak pek çok yapımın kapısını açmış oldu. Chan'in büyük bir gişe başarısı kazanan ilk filmi, 1978 tarihini taşıyan Snake in the Eagle's Shadow oldu. Yönetmen Yuen Woo Ping'in sanatçıya kendi stilini bulması ve başkalarının izinden gitmemesi yönündeki öğüdü ile hareket eden ve bir sonraki filmi Drunken Master'da tamamen kendisinin oluşturduğu dövüş stili ile izleyicilerin karşısına çıkan Chan, seyirciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

1980'li yılların ortalarından itibaren Holywood sinemasına taşınan ve uluslararası bir star olan Jackie Chan, toplam yüzün üzerinde başarılı filmde rol aldı. Tehlikeli sahnelerde dublör kullanmaması ve bütün zorlu hareketleri kendisinin yapması, onu hayranlarının gözünde daha da yüceltirken, son yıllarda rol aldığı bilgisayar efekti destekli fantastik filmler The Forbiden Kingdom veThe Myth, başarılı oyuncuya dövüş sanatlarındaki kalibiyeti ile bilgisayar efektlerini birleştirerek izleyenleri şaşkına düşürecek görsel şölenler yaratma fırsatı verdi.

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı olarak da tanınan Chan, 1980-2010 yılları arasında Çince, Japonca, İngilizce ve Tayvan dillerinde olmak üzere toplam 20 albüm kaydetti ve rol aldığı filmlerin bazılarında kendi yaptığı müzikleri kullandı.

1982 yılında Lin Feng-Jiao adlı Tayvan'lı sinema oyuncusu ile evlenen Chan, bu evliliğinden Jaycee Chan adlı bir erkek çocuk sahibi oldu.

JACKİE CHAN KAÇ YAŞINDA ?

7 Nisan 1954 doğumlu olan usta oyuncu şu anda 66 yaşında.

JACKİE CHAN NERELİ?

66 yaşındaki Jackie Chan Hong Kong doğumludur.

JACKİE CHAN'İN OYNADIĞI FİLMLER

Rush Hour (1998) / Bitirim İkili

Shanghai Noon (2000) / Şangaylı Kovboy

Chinese Zodiac (2012)

Armour Of God (1986) / Tanrının Zırhı

Project A (1983) / A Projesi

Rush Hour 2 (2001) / Bitirim İkili 2

New Police Story (2004) / Geçmişin İntikamı

Police Story 2 (1988) / Süper Polis 2

Twin Dragons (1992) / İkiz Ejder

The Legend of Drunken Master (1994) / Drunken Master 2

Police Story 3: Supercop (1992) / Süper Polis 3

The Accidental Spy (2001) / Altın Yumruk İstanbul'da

The Protector (1985) / Koruyucu

Operation Condor (Armour Of God 2) (1991) / Tanrının Zırhı 2 - Kondor Operasyonu

Who Am I? (1998) / Afrika Kaplanı

Mr. Nice Guy (1997) / Fırtına Adam

Snake In The Eagle’s Shadow (1978) / Kartalın Gölgesi

Drunken Master (1978) / Altın Yumruk

Rumble In The Bronx (1995) / Tehlikenin İçinde

Police Story (1985) / Süper Polis