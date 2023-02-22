Jackson Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Daniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jackson Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jackson Daniel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.