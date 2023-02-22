Jackson Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Daniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Daniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jackson Daniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jackson Daniel {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jackson Daniel Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jackson Daniel'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jackson Daniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jackson Daniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Wikki Tourists
1 Temmuz 2020 yılında Plateau United
Jackson Daniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jackson Daniel şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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