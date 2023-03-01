Jackson Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Smith 14 Ekim 2001 tarihinde Telford şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Smith Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jackson Smith'nin FC Walsall ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jackson Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jackson Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jackson Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wolves U18

1 Temmuz 2020 yılında Wolves U21

7 Ekim 2020 yılında Frickley Athletic

1 Ocak 2021 yılında Wolves U21

14 Ağustos 2021 yılında Kettering

31 Mayıs 2022 yılında Wolves U21

27 Ocak 2023 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2023 yılında Wolves U21

Jackson Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Smith şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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