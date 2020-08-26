George Floyd'un olayının ardından ABD'deki vatandaşları ayağa kaldıran Jacob Black olayı internette sıkça bakılmaya devam ediyor. Biz de Jacob Black kimdir? Jacob Black olayı nedir? yazılarak aratılan bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere haberimizde yer verdik.

JACOB BLACK KİMDİR?

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin vurduğu siyah ABD vatandaşı Jacob Blake, 29 yaşında ve üç çocuk babasıdır. Henüz belli olmayan bir nedenden ötürü ABD'de bir polis tarafından çocuklarının gözü önünde vuruldu. Durumu ağır olan Black'in hastanede tedavisi sürmektedir.

JACOB BLACK OLAYI NEDİR?

Yerel medyada yer alan haberlere göre söz konusu olay, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine yerel polis, ihbarda belirtilen yere gitti ve olay burada yaşandı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor.

Bu sırada polisin siyahiyi arkasından vurması da aynı video görüntülerine yansıdı. Videoda 7 el ateş edildiği duyulurken, yaralıya kaç kurşunun isabet ettiği açıklanmadı.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise yaralanan kişinin tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etti.

Konuyla ilgili basın toplantısında polis yetkilileri, olayın hemen ardından ambulans çağırdıklarını, yaralının en yakın hastaneye götürüldüğünü ve şu anda durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Kenosha Polis Teşkilatı, "polis memurunun ateş etmesi olayının" Pazar günü 17.00'de meydana geldiğini, vurulan ve hastaneye kaldırılan Jacob Blake'e polis memurlarının "anında müdahale ettiğini" belirtti.

POLİS TEŞKİLATI NE DEDİ?

Olayın gerçekleştiği noktaya yakın bir yerden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, Blake park edilmiş aracın etrafında yürürken üç polis memurunun ona silahlarını doğrulttuğu görülüyor.

Blake aracın kapısını açıp içeri eğilirken bir polis memuru onun gömleğinden tutup ateş açıyor. Videoda olay yerindeki tanıkların çığlıklarıyla beraber yedi el ateş edildiği duyuluyor.

Polis yetkilileri, görevli memurların "aile içi bir olaya" müdahale için orada olduğunu belirtti, ancak ateş açma noktasına nasıl gelindiği konusunda bilgi vermedi. Polisi kimin çağırdığı ve video kaydı başlamadan önce neler olduğu henüz bilinmiyor.

YÜZLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti.

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.

ABD'DE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Wisconsin Valisi Tony Ever,s protestoların eyalet geneline yayılması, binaların ve araçların ateşe verilmesi ve şiddet olaylarının artması üzerine acil durum ilan etti.

Evers, Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu Kenosha'da protestocuların 30'dan fazla iş yerini tahrip etmesi üzerine kente konuşlandırılan 100'den fazla ulusal muhafız sayısını 250'ye çıkardı.

Kenosha'da iki gündür akşam saatlerinde başlayan ve sabah sona eren sokağa çıkma yasağı da uzatıldı.

ABD medyasına açıklama yapan ve oğluyla aynı ismi taşıyan baba Jacob Blake, polisin 7 kez ateş açtığı oğlunun felç olduğunu ve yeniden yürüyüp yürüyemeyeceğini bilmediklerini söyledi.

Blake ailesinin avukatı Ben Crump ise Jacob Blake vuran polisin tutuklanması çağrısı yaptı.