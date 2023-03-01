Jacob Maddox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Maddox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jacob Maddox kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jacob Maddox ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jacob Maddox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Maddox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jacob Maddox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Maddox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Maddox adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Maddox Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Maddox 3 Kasım 1998 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Christian Maddox şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Maddox Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Jacob Maddox, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Maddox'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Maddox Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Maddox isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jacob Maddox Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Maddox futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chelsea Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2017 yılında Chelsea U23

26 Temmuz 2018 yılında Cheltenham

31 Mayıs 2019 yılında Chelsea U23

8 Ağustos 2019 yılında Tranmere Rovers

1 Ocak 2020 yılında Chelsea U23

2 Şubat 2020 yılında Southampton U23

31 Temmuz 2020 yılında Chelsea U23

12 Ağustos 2020 yılında Vit. Guimarães

9 Temmuz 2021 yılında Burton Albion

30 Haziran 2022 yılında Vit. Guimarães

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2022 yılında FC Walsall

Jacob Maddox kimdir

Jacob Maddox Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Maddox şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bristol City (-2013), Chelsea FC (2013-2017)

Jacob Maddox Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U17 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jacob Maddox nereli

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