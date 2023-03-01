Jacob Marsden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Marsden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Marsden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Marsden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Marsden 14 Ekim 1996 tarihinde Great Yarmouth şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Anthony Marsden şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Marsden Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacob Marsden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jacob Marsden'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Marsden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Marsden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jacob Marsden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Marsden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ipswich U21

1 Eylül 2016 yılında Leiston

1 Haziran 2017 yılında Ipswich U21

1 Temmuz 2017 yılında St. Ives Town

1 Aralık 2017 yılında Mildenhall Town

6 Ağustos 2018 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Aralık 2019 yılında Needham Market

25 Eylül 2020 yılında Chelmsford

Jacob Marsden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Marsden şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ipswich Town (2010-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.