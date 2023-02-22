Jacob Une Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Une Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jacob Une Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jacob Une Larsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jacob Une Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Une Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jacob Une Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Une Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Une Larsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Une Larsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Une Larsson 8 Nisan 1994 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Hugo Une Larsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Une Larsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Jacob Une Larsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Une Larsson'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Une Larsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Une Larsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jacob Une Larsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Une Larsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2016 yılında Djurgården

25 Ocak 2022 yılında Panetolikos

30 Haziran 2023 yılında Djurgården

Jacob Une Larsson kimdir

Jacob Une Larsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Une Larsson şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna (1999-2012)

Jacob Une Larsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 4 numaralı formasıyla 12 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 8 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jacob Une Larsson nereli

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