Jad Hakiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jad Hakiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jad Hakiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jad Hakiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jad Hakiki 23 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jad Hakiki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jad Hakiki'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jad Hakiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jad Hakiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jad Hakiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jad Hakiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Shelbourne

Jad Hakiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jad Hakiki şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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