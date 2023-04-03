Jaden Korzynietz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaden Korzynietz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaden Korzynietz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jaden Korzynietz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jaden Korzynietz 19 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Jaden Tom Korzynietz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jaden Korzynietz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaden Korzynietz, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaden Korzynietz'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jaden Korzynietz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jaden Korzynietz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Dortmund Alt.
1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U19
Jaden Korzynietz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jaden Korzynietz şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SG Wattenscheid 09 (-2015), Borussia Dortmund (2015-)
Jaden Korzynietz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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