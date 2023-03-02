Jaden Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaden Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaden Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jaden Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jaden Perez 18 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. İspanya,Jamaika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jaden Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jaden Perez'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Jaden Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jaden Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Eastbourne
5 Ekim 2021 yılında Burgess Hill
5 Kasım 2021 yılında Eastbourne
Jaden Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jaden Perez şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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