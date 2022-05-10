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Jahrein'in "tuvalet terliği gelse de oy basacağız" sözlerine Hamza Dağ'dan tepki!

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Jahrein'in sosyal medyada söylediği "tuvalet terliği gelse de oy vereceğiz" sözleri için "Tuvalet terliği yaklaşımı, millete n denli çirkin baktıklarını ortaya çıkarmıştır." dedi.

Jahrein'in "tuvalet terliği gelse de oy basacağız" sözlerine Hamza Dağ'dan tepki!

Sosyal medya fenomeni Jahrein geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisini eleştirenlere, “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. 

"TUVALET TERLİĞİ YAKLAŞIMI MİLLETE NE DENLİ ÇİRKİN BAKTIKLARINI ORTAYA ÇIKARMIŞTIR"

Jahrein, bu açıklama sonrası yaptığı paylaşımda yaptığı paylaşımda "Ellerim kırılsaydı da İmamoğlu'na oy vermeseydim... Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Yapacak bir şey yok" diyor. Birçok muhalif aynı şeyi düşünüyor ve sorun da burada başlıyor!" demişti. Tuvalet terliği benzetmesi sonrası Hamza Dağ, Muhalifler, algı balonları ile parlattıkları figürler ve “kapsayıcı cumhurbaşkanı hayalinden “Tuvalet terliğine tamam” diyerek kabiliyetsiz siyasetçilere asla prim vermeyeceğini bu çapsız ve koca bir balondan ibaret olan politikacılara gereken dersin verileceğini söyledi.

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Sözlerine “Tuvalet terliği” yaklaşımı, millete ne denli çirkin baktıklarını ortaya çıkarmıştır." diyerek devam eden Dağ, "Bizim için milletimizi temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına layık kişi, milletimize can-ı gönülden bağlı ve milletimize hizmetkâr olan kişidir. Bu kişi de, her zaman olduğu gibi bugün de gerçek bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan’dır." dedi.

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