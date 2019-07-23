Jailson için Çin'den 8 milyon Euro'luk teklif geldi

Fenerbahçe'nin hızlı transfer trafiği tam gaz devam ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma yapılan takviyelerle birlikte ayrılacaklar için de görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'ye sürpiz bir teklif geldi.

A Spor'un haberine göre; Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için 8 milyon euroluk bir teklif yaptı.

ELMAS'IN ARDINDAN JAILSON DA GİDEBİLİR

Fenerbahçe Eljif Elmas için Napoli ile anlaşmasının ardından Jailson ve Miha Zajc'ı da önemli bedellerle göndererek bütçede rahatlık yaşamaya çalışıyordu.

Geçen sezon Çin Ligi'nde şampiyon olan ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG, son olarak West Ham'dan Marko Arnautovic'i 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Jailson Marques Siqueira kimdir?

22 yaşındaki Jailson, Gremio altyapısında yetişti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Chapecoense'ye kiralık olarak oynadı. Genç futbolcu, 11 Temmuz 2016'da kulübü Gremio ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. Gremio kariyeri boyunca 76 karşılaşmada görev yapan Jailson, 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

7 Eylül 1995’te Brezilya’da dünyaya gelen Jailson, futbola Gremio altyapısında başladı. Brezilyalı orta saha, 2014/2015 sezonunda tecrübe kazanması için Chapecoense U20 takımına kiralandı.

Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

Chapecoense’de 1 sezon kiralık olarak forma giyen Jailson, sezon sonunda takımı Gremio’ya geri döndü. 2015/2016 sezonunda, Gremio formasını sırtına geçiren genç yıldız, Serie A’da çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol attı. 2016/2017 sezonunda 18 lig, 11 Libertadores karşılaşmasına çıkan Jailson, sezonu 1 asistle tamamladı.

2017/2018 sezonunda Dünya Kulüpler Kupası’nda Real Madrid’e karşı oynanan maçta da forma giyen Jailson, 22 karşılaşmada attığı 2 golle seneyi tamamladı.

Bu sezon 21 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da 14 maça çıkan Jailson, ön libero pozisyonunda görev yapıyor.

Brezilyalı futbolcu, kulübüyle 2017 yılında, Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Libertadores Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

Jailson Marques Siqueira (d. 7 Eylül 1995), Brezilyalı futbolcudur. Fenerbahçe takımında forma giymektedir.

Kariyeri

Chapecoense

Jailson,2015'te Chapecoense'ye kiralandı ve ilk maçına 18 Mart 2015'te bir Copa do Brasil maçında forma giydi.

Grêmio

Ocak 2016'da, Jailson kulübü Grêmio'ya geri döndü. Jailson ilk profesyonel golünü eski kulübü Chapecoense'ye karşı attı.

Fenerbahçe

30 Ağustos 2018 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu