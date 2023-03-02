Jaime Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Sanchez 11 Mart 1995 tarihinde Chiclana de la Frontera şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Sánchez Muñoz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Sanchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jaime Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jaime Sanchez'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jaime Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jaime Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Real Madrid U19

1 Eylül 2013 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

28 Temmuz 2016 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

31 Ocak 2019 yılında R. Valladolid B

19 Ağustos 2020 yılında CE Sabadell

19 Temmuz 2021 yılında Dep. La Coruña

Jaime Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Sanchez şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jaime Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sancti Petri (2002-2009)

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.