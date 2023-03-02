Jaime Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaime Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jaime Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jaime Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaime Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Sanchez 11 Mart 1995 tarihinde Chiclana de la Frontera şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Sánchez Muñoz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Sanchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jaime Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jaime Sanchez'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jaime Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jaime Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Real Madrid U19

1 Eylül 2013 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

28 Temmuz 2016 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

31 Ocak 2019 yılında R. Valladolid B

19 Ağustos 2020 yılında CE Sabadell

19 Temmuz 2021 yılında Dep. La Coruña

Jaime Sanchez kimdir

Jaime Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Sanchez şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sancti Petri (2002-2009)

Jaime Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jaime Sanchez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Son Haberler
Sular durulmuyor! Ebru Gündeş Reza Zarrab'a karşı dava açtı!
Sular durulmuyor! Ebru Gündeş Reza Zarrab'a karşı dava açtı!
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
Dünyaca ünlü TİME Dergisi yılın kadınlarını belirledi! İşte 2023 yılın kadını!
Dünyaca ünlü TİME Dergisi yılın kadınlarını belirledi! İşte 2023 yılın kadını!
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Çok Okunanlar
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Yorumlananlar
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!