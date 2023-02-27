Jairo Concha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Concha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo Concha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo Concha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo Concha 27 Mayıs 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jairo Jair Concha Gonzales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo Concha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Jairo Concha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 20 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Jairo Concha'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jairo Concha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jairoconcha_10

http://www.instagram.com/jairoconcha17/

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http://www.facebook.com/jairo.conchagonzales.9

Jairo Concha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jairo Concha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 825 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 825 Bin € kadar çıkmıştır.

Jairo Concha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo Concha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında U. San Martín

20 Şubat 2020 yılında Alianza Lima

25 Şubat 2020 yılında U. San Martín

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima

Jairo Concha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo Concha şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Jairo Concha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 25 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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