Jaka Cuber Potocnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaka Cuber Potocnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaka Cuber Potocnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jaka Cuber Potocnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jaka Cuber Potocnik 17 Haziran 2005 tarihinde Brežice şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jaka Čuber Potočnik şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jaka Cuber Potocnik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jaka Cuber Potocnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jaka Cuber Potocnik'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jaka Cuber Potocnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jaka Cuber Potocnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında NK Olimpija U17
31 Ocak 2022 yılında 1.FC Köln U19
Jaka Cuber Potocnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jaka Cuber Potocnik şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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Jaka Cuber Potocnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.
Slovenya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.
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