Jake Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jake Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jake Evans 8 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Finlay Evans şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jake Evans Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jake Evans, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 14 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Jake Evans'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jake Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jake Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Swindon Town
22 Şubat 2017 yılında Waterford FC
1 Mayıs 2017 yılında Swindon Town
19 Ağustos 2017 yılında Farnborough
1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz
1 Şubat 2018 yılında Cardiff
1 Ocak 2020 yılında Hemel
31 Mayıs 2020 yılında Cardiff
1 Ekim 2020 yılında Hemel
14 Aralık 2020 yılında Hungerford
Jake Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jake Evans şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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