Jake Galea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Galea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Galea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Galea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Galea 15 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Malta uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Galea Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Galea'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Galea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Galea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Galea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Galea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Andrews FC

1 Temmuz 2017 yılında Hamrun Spart.

14 Ağustos 2018 yılında Sliema Wander.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2021 yılında Balzan FC

13 Temmuz 2022 yılında E. Ettelbrück

Jake Galea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Galea şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Jake Galea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malta takımında 16 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Malta U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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