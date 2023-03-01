Jake Goodman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Goodman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Goodman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jake Goodman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jake Goodman 5 Ağustos 1993 tarihinde Bexley şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jake Phillip Goodman şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jake Goodman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jake Goodman'nin Dover Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jake Goodman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jake Goodman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Millwall
18 Kasım 2011 yılında Staines Town FC
18 Şubat 2012 yılında Millwall
4 Mart 2013 yılında Luton
31 Mayıs 2013 yılında Millwall
2 Ağustos 2013 yılında Aldershot
5 Ocak 2014 yılında Millwall
27 Kasım 2014 yılında AFC Wimbledon
31 Mayıs 2015 yılında Millwall
1 Ağustos 2016 yılında Braintree
4 Ağustos 2016 yılında Margate FC
1 Temmuz 2017 yılında Maidenhead Utd.
1 Temmuz 2018 yılında Bromley
30 Temmuz 2020 yılında Ebbsfleet
1 Temmuz 2021 yılında Dover Athletic
Jake Goodman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jake Goodman şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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