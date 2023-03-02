Jake Gray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Gray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Gray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Gray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Gray 25 Aralık 1995 tarihinde Aylesbury şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jake Stephen Gray şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Gray Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 2 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jake Gray'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Gray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Gray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Gray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Gray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Palace U18

1 Temmuz 2014 yılında Palace U21

16 Ocak 2015 yılında Cheltenham

12 Şubat 2015 yılında Palace U21

5 Kasım 2015 yılında Hartlepool Utd.

9 Mayıs 2016 yılında Palace U21

1 Ağustos 2016 yılında Luton

1 Temmuz 2017 yılında Yeovil Town

26 Ağustos 2019 yılında Woking

20 Eylül 2019 yılında Hampton & Rich.

20 Kasım 2019 yılında Woking

10 Ocak 2020 yılında Hampton & Rich.

21 Mart 2020 yılında Woking

2 Ağustos 2020 yılında Hampton & Rich.

Jake Gray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Gray şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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