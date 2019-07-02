Jake Gyllenhaal "Pers Prensi" rolünden pişman olduğunu açıkladı | Jake Gyllenhaal kimdir?

Zamanında rol adlığı filmler üzerinden konuşan Jake Gyllenhaal, özellikle Pers Prensi filmi üzerinden olan pişmanlığını açıkladı. Peki kim bu Jake Gyllenhaal?

Neden henüz bir Oscar ödülü olmadığını şaşkınlıkla karşıladığımız yetenekli aktör Jake Gyllenhaal, dönem filmi Pers Prensi: Zamanın Kumları filminde rol aldığı için pişman olduğunu açıkladı. Oyuncu bir aileden gelen aktör bu açıklamayı, ülkemizde 5 Temmuz’da vizyona girmeye hazırlanan Spider-Man: Far From Home filmi için düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Yönetmen Stephen Gyllenhaal ve senarist Naomi Achs'in oğlu, oyuncu Maggie Gyllenhaal'un da kardeşi olan yakışıklı aktör, Yahoo ile yaptığı röportajda gelen soruyu tüm samimiyetiyle yanıtladı.

"Pers Prensi: Zamanın Kumları" filminin ardından gişe hiti filmlere çekingen yaklaşıp yaklaşmadığı sorusunu alan yakışıklı oyuncu Jake Gyllenhaal zamanında o rolü kabul etmesinin bir hata olduğunu söyledi. "Sanırım o filmden çok şey öğrendim" diye oyuncu, "Seçtiğim roller ve neden onları seçtiğim konusunda ince eleyip sık dokumak için çok zaman harcıyorum." diye belirtti. "Bir noktada ayağa kalkıp 'Bu benim için doğru değildi' ya da 'Bu rol pek de bana uymuyor' demeye mecbursunuz. Bunun gibi uyan ve uymayan bir sürü rol var." diyen oyuncu, rolü aldığı için pişmanlığı dile getirdi.

"Pers Prensi: Zamanın Kumları" vizyona girdiği dönem, Jake Gyllenhaal'un canlandırdığı rolün İran kökenli bir oyuncunun canlandırması gerektiği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı. Hollywood'un etnik kökenleri yok sayarak, sırf popüleriteleri yüzünden beyaz oyuncuları bu tarz rollere getirilmesi son yıllarda büyük tepkilere yol açıyor.

Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal, Pers Prensi: Zamanın Kumları filminde oynadığı için pişman olduğunu açıkladı. Yönetmen Stephen Gyllenhaal ve senarist Naomi Achs'in oğlu, oyuncu Maggie Gyllenhaal'un da kardeşi olan yakışıklı oyuncu, Spider-Man: Far From Home filminin basın turu kapsamında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yahoo ile yaptığı röportajda gelen bir soruya ise cevabı oldukça dürüst oldu.

"Pers Prensi: Zamanın Kumları" filminin ardından gişe hiti filmlere çekingen yaklaşıp yaklaşmadığı sorusunu alan yakışıklı oyuncu Jake Gyllenhaal zamanında o rolü kabul etmesinin bir hata olduğunu söyledi. "Sanırım o filmden çok şey öğrendim" diye oyuncu, "Seçtiğim roller ve neden onları seçtiğim konusunda ince eleyip sık dokumak için çok zaman harcıyorum." diye belirtti. "Bir noktada ayağa kalkıp 'Bu benim için doğru değildi' ya da 'Bu rol pek de bana uymuyor' demeye mecbursunuz. Bunun gibi uyan ve uymayan bir sürü rol var." diyen oyuncu, rolü aldığı için pişmanlığı dile getirdi.

İran kökenli bir oyuncunun canlandırması gereken rolü zamanında Jake Gyllenhaal'un almış olması seyircilerden ve eleştirmenlerden tepki görmüştü. Hollywood'un etnik kökenleri yok sayarak, sırf popüleriteleri yüzünden beyaz oyuncuları bu tarz rollere yerleştirmesi yıllardır Hollywood'ta tepki çeken bir durum. Son olarak Scarlett Johannson'ın Japon manga uyarlaması Kabuktaki Hayalet filminin başrolünde yer alması da benzer bir tepki doğurmuştu. Yeni Hellboy uyarlaması için de benzer bir tepki Ed Skrein'e gelmişti. Çizgi romanlarda Uzakdoğu kökenli olan Binbaşı Ben Daimio rolünün ilk sahibi olan oyuncu, gelen tepkiler sonucu rolden ayrılmıştı. Sonunda rolün sahibi ise Daniel Dae Kim olmuştu.

Aktör, son zamanlarda çok kısa bir süre önce durduğunu söylese de, eleştirinin adil olmaktan daha fazlası olduğu konusunda hemfikir görünüyor. Ancak Gyllenhaal, açıkça, Pers Prensi deneyiminin, hangi rolleri kabul etmesi gerektiğini düşündüğü şeklini değiştirdiğini açıkça belirtti.

Yahoo Entertainment ile konuşan Gyllenhaal, “[Prince of Persia] 'dan çok şey öğrendim, çünkü seçtiğim roller ve neden seçtiğim konusunda çok düşünmeye çalışmak için çok zaman harcıyorum. Ve “Kaymak benim için uygun değildi” ya da “Mükemmel şekilde uymuyor” gibi kayma ve olma zorunluluğunuz var. Buna benzer bir takım roller var. Ve sonra bunu yapan bir takım roller. ”