Jake Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Mccarthy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jake Mccarthy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jake Mccarthy 2 Nisan 1996 tarihinde Blandford şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jake Mccarthy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCD yapmaktadır. Jake Mccarthy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jake Mccarthy'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jake Mccarthy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jake Mccarthy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Bournemouth U21
31 Ocak 2017 yılında Maidstone
31 Mayıs 2017 yılında Bournemouth U21
1 Temmuz 2017 yılında Weymouth FC
1 Temmuz 2021 yılında Havant & Water.
Jake Mccarthy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jake Mccarthy şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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