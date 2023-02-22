Jake Mulraney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Mulraney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jake Mulraney kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jake Mulraney ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jake Mulraney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Mulraney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jake Mulraney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Mulraney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Mulraney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Mulraney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Mulraney 5 Nisan 1996 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Mulraney Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BI Sportsmanagement Ltd. yapmaktadır. Jake Mulraney, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jake Mulraney'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jake Mulraney Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jake_mulraney/

Jake Mulraney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Mulraney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jake Mulraney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Mulraney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Nottingham U18

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

10 Aralık 2014 yılında QPR

7 Ekim 2015 yılında FC Dag & Red

5 Aralık 2015 yılında QPR

5 Mart 2016 yılında Stevenage

31 Mayıs 2016 yılında QPR

1 Temmuz 2016 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2018 yılında Heart of Midl.

12 Şubat 2020 yılında Atlanta

5 Mayıs 2022 yılında Orlando

18 Ocak 2023 yılında St. Pat's

Jake Mulraney kimdir

Jake Mulraney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Mulraney şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Crumlin United (2003-2012), Nottingham Forest (2012-2014)

Jake Mulraney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Jake Mulraney nereli

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