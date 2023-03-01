Jake Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Robinson 23 Ekim 1986 tarihinde Brighton şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jake David Robinson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Robinson Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jake Robinson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Robinson'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jake Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Robinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Robinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Brighton

24 Şubat 2005 yılında Aldershot

28 Mart 2005 yılında Brighton

10 Şubat 2009 yılında Aldershot

5 Mayıs 2009 yılında Brighton

1 Temmuz 2009 yılında Shrewsbury

31 Ocak 2011 yılında Torquay

1 Haziran 2011 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2011 yılında Northampton

8 Eylül 2012 yılında Luton

8 Kasım 2012 yılında Northampton

6 Temmuz 2013 yılında Whitehawk

1 Temmuz 2016 yılında Hemel

23 Mart 2017 yılında Billericay

7 Aralık 2018 yılında Maidstone

8 Mart 2019 yılında Billericay

1 Temmuz 2021 yılında Dartford

1 Temmuz 2022 yılında Worthing

Jake Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Robinson şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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