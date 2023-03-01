Jake Wannell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Wannell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Wannell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jake Wannell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jake Wannell 3 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jake Wannell Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına - tarihinde katılmıştır. Jake Wannell'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jake Wannell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jake Wannell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jake Wannell şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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