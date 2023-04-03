Jakob Krautkramer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Krautkramer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakob Krautkramer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakob Krautkramer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakob Krautkramer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Krautkramer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Krautkramer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Krautkramer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Krautkramer 15 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Krautkramer Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Krautkramer'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakob Krautkramerboyu ve yaşı kaç

Jakob Krautkramer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Krautkramer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19

Jakob Krautkramer kimdir

Jakob Krautkramer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Krautkramer şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TuS Koblenz, 1.FC Köln

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Jakob Krautkramer nereli

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